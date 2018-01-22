東港誠品！船頭路1號的賈宓圖書館

2018-01-22 14:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕「哇！好漂亮！」今天東港高中「賈宓圖書館」竣工啟用，以東港海洋意象中的船艏為外觀，2樓無梁柱挑高又有大片落地窗，窗明几淨顛覆以往對學校圖書館的印象，學生一進入大呼「驚豔！」，直說「好像誠品！」。

包括今天啟用的圖書館，全台至今已有4間完全中學擁有如此獨特、以「賈宓」為名的圖書館，原來國內熱心教育的女士周紘，在兒子賈宓經商有成後，認為當初兒子從書中獲得人生寶貴資產，希望愛念書的觀念能從小養成，透過捐建圖書館、藝文中心散播大愛。

東港高中原有的圖書館設備簡單、書庫狹小且藏書老舊，閱覽座位更有限，甚至還有漏水疑慮，校長郝靜宜3年半接獲神秘人士致電話邀請她到桃園高鐵站討論捐建圖書館事宜，她在短短的20分鐘內就決定承擔下來改變東港，經接洽後才得知是現年93歲的周紘女士大愛。

經校方牽線屏東縣政府，周紘捐助新臺幣1千5百萬元以其子「賈宓」命名捐建圖書館，縣府撥出250萬元、校方向社區宮廟、單位募捐共250萬。歷時1年半後，日前東港高中透過人龍傳書將舊館藏送入新館，今天竣工啟用，縣府教育處長王蕙蘭、縣議員林蔡鳳梅、許展維及鎮長徐志雄，和代表周紘聯繫的建築師王興政和在地宮廟仕紳都到場，就為見證這個東港鎮船頭路1號上的「船頭」新地標。

負責設計的在地建築師陳嘉晉指出，配合東港的海洋意象，以「船頭」為發想打造圖書館外觀，館身坐南朝北避開東西曬，外牆還有隔柵擋陽光，加上挑高2樓就有10公尺高，南邊的透氣中庭和開窗都能有充分對流，以綠建築為基底打造，且2樓主要的閱覽室空間開闊完全無柱子阻擋，卻符合防震要求，二樓環繞著朝南的落地窗及東西邊大片窗戶的高腳椅閱讀空間，都提充學子充足光源。

「好明亮！」高2學生許烜鳳在舊館時代就常出入圖書館，她說，以前空間小，閱覽區也不大，擁擠且昏暗，雖然愛書，但有時人一多不免打退堂鼓，現在這個空間明亮又寬敞，很希望每天都能來；其它學生則是直呼「根本東港誠品！」、「學校也有複合式書店！」。

除硬體外，縣議員林蔡鳳梅也特別配合圖書館啟用，捐贈遠距教學軟體服務20萬元，且也允諾將持續捐助，校長郝靜宜說，此舉是大大拉近學子的城鄉差距，感謝東港地方非常看重這個文化新地標，校方考慮開放親子書園，供社區親子使用。