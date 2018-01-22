不忍學童巴豆妖 扶輪社認捐140份全年早餐

月眉國小校長賴鴻吳今天一早帶領學童，致贈學童與扶輪社貴賓製作的戚風蛋糕，獨居長者獲得蛋糕笑嘻嘻。（記者俞肇福攝）

2018-01-22 14:08

〔記者俞肇福／基隆報導〕扶輪社106年推動基隆市「太陽早餐計畫」，照顧110名經濟能力困難學童，每人每日1份營養早餐，為期1年；扶輪社今年增加到10所學校、140位學童全年營養早餐。今天舉辦捐贈儀式，造福學子。

大日開發有限公司106年開始提撥基隆市東岸停車場部分營業額，與台北市中區扶輪社及國際扶輪三五二Ｏ地區、基隆市胡氏社會福利基金會共同推動基隆市「太陽早餐計畫」，捐贈約110名經濟能力困難學童每人每日1份、全年度365天早餐，讓孩子們每天吃飽、活力上學。

107年度大日開發決定持續推動「太陽早餐計畫」，與台北市中區扶輪社、國際扶輪3523地區、3523地區年會高爾夫委員會、台北風雲扶輪社、晨碩實業有限公司及基隆市胡氏社會福利基金會共同推動，同時服務範圍擴大至瑪陵偏遠地區，使更多學童受惠。

107年度計畫共捐贈港西國小全校60餘名、月眉國小50餘名同學全年度早餐，除了去年獲捐贈的中興國小、尚智國小外；今年增加長樂國小、復興國小、深澳國小、長興國小、瑪陵國小、武崙國小等6校、合計8所國小，每校贊助弱勢學童6名。

除了捐贈儀式外，今年特別增加了分送早餐給社區獨居老人的活動，讓受贈的孩子能將早餐分享給同樣需要社會關懷的長者，希望藉由這樣「分享」、「惜食」的活動，喚起社會各界更多的愛心，共同投入公益行列。