空污影響孩子健康 9成家長憂心

空氣污染對孩子健康危害大，家長也非常憂心！（資料照，記者陳文嬋攝）

2018-01-22 14:16

〔記者楊綿傑／台北報導〕空氣污染對孩子健康危害大，家長也非常憂心！兒福聯盟今公布一項調查，發現其中超過9成家長覺得空氣污染的問題日益嚴重，近5成家長認為孩子學校附近的空氣並不好，而也有3成5家長認為孩子上學之後，呼吸道症狀或疾病變嚴重了，更有超過1/4孩子已經出現嚴重呼吸道症狀。

兒盟進行「2018台灣家長空污認知與兒童影響狀況調查報告」，採立意抽樣的方式於2017年10月至12月間，針對台灣北、中、南3個區域，各選擇了2所位於交通要道，或是鄰近大型污染源的國小，邀請學童家長協助填寫實體問卷，總計6所學校發放3200份問卷，回收2535份有效問卷，回收率為79.21%。其中北區1742份、中區338份、南區416份。

但面對空污，家長的準備如何？調查顯示，關於空污的知識，有7成2的家長答錯，除此之外，有8成4的家長沒有查詢空氣品質的習慣，甚至有4成4的家長從未查詢過空氣品質的資訊；至於問到是否會採取更積極的作為來改善空氣品質，數據顯示只有3成5家長經常會教導孩子使用公共運輸工具，甚至也只有1成2的人最常使用公共運輸、腳踏車或步行等減碳的交通工具來通勤。

孩子有超過1/3時間都在學校生活，雖然有8成6家長滿意學校對學生的空氣污染宣導教育，但有近2/3家長認為校園綠化有待加強，除此之外也有3/4家長期待學校應該添購空氣清淨機，具體地改善教室的空氣品質。而對於學校因應空污的措施是否了解，各項指標有高有低，顯示學校與家長溝通狀況仍有待加強。

兒福聯盟執行秘書黃韻璇表示，在空氣污染日益嚴重的環境中，令人擔心的，「乾乾淨淨的出門，灰頭土臉的回家」似乎成了孩子們上下學的真實寫照。黃韻璇並呼籲，政府應制定有效的防治策略和配套措施，學校強化空污應變措施，與家長保持暢通的溝通管道，以及家長們可多透過網路、手機APP查詢空氣品質的數據和訊息，以做好防範措施，畢竟孩子的健康不能等。