保健》大掃除易痠痛 「瑞典式按摩」讓你放輕鬆

2018-01-22 13:38

〔記者張軒哲／台中報導〕農曆春節即將到來，大掃除過度、旅遊塞車、打牌久坐都會引起身體痠痛，弘光科大化妝品應用系副教授施珮緹以全台第一名的成績，獲得澳洲「瑞典式按摩」師資認證，這種按摩手法依據醫學學理，可以刺激軟組織、幫助淋巴循環，她以教學逾20年經驗，教大家按摩放鬆消除痠痛的方法。

施珮緹指出，「瑞典式按摩操作目標著重在放鬆、循環，協助神經系統和緩下來，輔助循環，及幫助僵硬疲勞或受傷的身體得以放鬆、修護。」若婆媽打掃太累，建議不要用慣性的手重複同一個動作，最好左右手並用，想要達到放鬆，可以利用洗澡時間，如果家中無法泡澡，可以用比較高溫的熱水淋浴，沖洗痠痛的患部，洗完澡後利用身體還有熱熱的溫度，用手搭配精油按摩減少不適。

對於久坐沙發看電視、打電腦或打牌的民眾，切記不要一開始就用力扭動肩頸，施珮緹說，若肩頸痠痛可在肩頸放熱敷墊，因為痠的時候即代表肌肉有負擔，這時，可以用雙手從頸椎的部分，由上往下慢慢的揉，移動到肩頸，接著從頸部內側到兩旁肩膀，做L型按摩，搭配精油讓放鬆效果更持續。

若外出郊遊遇到塞車，施珮緹建議，開車時眼睛看前面，手握方向盤，在注意交通的狀況下，肌肉通常會緊張，這時候，千萬要注意開車姿勢，身體要挺直，然後慢慢移動脖子，可以適時的前後左右微微伸展，不要太長時間保持同一個姿勢，最好到休息站休息，活動一下筋骨。

施珮緹表示，她從事美容美體教學工作逾20年，去年參加澳洲昆士蘭按摩學院在台灣舉辦的瑞典式按摩師資研習，獲得師資檢定考第一名，瑞典式按摩有別於其他按摩手法，順應著表層肌肉方向、融合醫學、運動原理按摩，進一步促進血液循環、舒緩緊繃肌肉，達到放鬆情緒的效果。