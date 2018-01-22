我的年獸我設計！竹市創意狗年獸窗花體驗營邀親子同樂。（記者蔡彰盛翻攝）

2018-01-22 13:31

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕農曆春節將至，新竹市政府與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地，在春節前企劃「創意年獸窗花體驗營」，帶領親子共同操作，用自己創作的年獸窗花迎接新年。新竹市長林智堅邀請爸爸媽媽搶先上網報名，陪伴孩子一起製作屬於孩子的旺星人創意小物，為年節增添喜氣與喜樂。

狗年獸窗花創意來自新竹市在地設計師張則宇，本身就是愛狗族，以家中毛小孩為發想，設計出結合狗與年獸元素的造型。為迎接戊戌狗年到來，衣啟飛翔創客基地將創意加上體驗活動，「自己的年獸自己畫」，透過傳統年節情境引導，讓孩子一邊認識年獸文化一邊發揮無窮的想像力及表現力，並與父母合作完成窗花製作。張則宇說，設計可以被看見及運用是設計師最大的成就感來源，希望自己的創意可以激發小朋友的想像力。

創意年獸窗花體驗營，目前2月4、8、10及11日還有名額，家中有四到十六歲孩子的爸媽，趕緊上網報名（https://goo.gl/UR7hi7） ，在寒假期間帶著孩子一起放下手機，運用想像力、動動雙手，共同創造屬於自家的過年裝飾小物，親子一起用創意迎接新年，增添屬於農曆年的美好回憶。

衣啟飛翔創客基地是全國唯一以服裝及設計為發展方向的創客基地，創客精神就是動手做，今年度陸續推出豐富手作體驗營、創業講座及服裝相關課程，歡迎民眾參加，更多活動資訊請上該基地臉書粉絲專頁，或於週二至週日9至18時，撥打（03）533-5055電話詢問。