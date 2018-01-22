麻豆土雞傳禽流感H5N2 可疑雞場消毒、清除墊料

清走養雞場墊料送焚毀。（記者楊金城翻攝）

2018-01-22 13:47

〔記者楊金城／台南報導〕台北市環南家禽屠宰場在13日發現待宰的土雞出現禽流感症狀，經採檢送農委會家畜衛生試驗所進行檢驗，確診為H5N2高病原性禽流感，疫情追查病雞來自台南市麻豆區1家養雞場，但場內1萬多隻雞早已出清，台南市動物防疫保護處今天進行可疑場和周邊消毒，並清除養雞場內墊料。

養雞場指稱他的土雞都是健康的，南市動保處長吳名彬說，病雞是在雞場、出雞運輸過程、待宰那一環節染禽尚難釐清，疫情回溯須對可疑場進消毒、周邊疫情監控。

這家麻豆區養雞場是1月13日出售土雞，經由理貨場運至北禽環南家禽屠宰場屠宰，14日凌晨屠宰場獸醫師在執行屠宰衛生檢查過程中，發現有雞隻屠體疑似感染禽流感，將疑禽送至家畜衛生試驗所進行檢驗，16日確診為H5N2高病原性禽流感。

南市動保處接獲通報後，立即派員到麻豆進行疫情調查及移動管制，但土雞場的1萬多隻土雞已完全出清，因此不需進行撲殺。今天對麻豆土雞場及周邊道路與附近公共區域加強消毒，以防堵可能之疫情擴散。

吳名彬說，養雞場墊料清除作業，則處理23469公斤墊料送到焚化爐焚燬。禽場在進行墊料清除及環境消毒工作，後續將以哨兵雞復養，通過環境中無禽流感病毒存在的試驗後才能再引進土雞飼養。台南市自去年6月發生最後一件禽流感病例場後，就未曾再出現疫情。

防疫人員清除場內墊料。（記者楊金城翻攝）