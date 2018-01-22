海天佛剎送臘八粥 澎湖縣長陳光復回贈紅包

澎湖縣長陳光復感恩海天佛剎辛勞，致贈紅包慰問。（記者劉禹慶攝）

2018-01-22 13:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆臘八將至，海天佛剎監寺永昭、妙念法師，今日前往澎湖縣政府贈送650份臘八粥及「忠義傳家」春聯結緣，受到縣長陳光復熱忱接待。陳光復並致贈紅包，感謝海天佛剎在歲末寒冬之際，到社會各個角落傳遞溫暖與幸福。

海天佛剎為慶祝佛陀成道紀念日，住持與信徒們每年都會準備臘八粥與各機關學校結緣。雖然澎湖縣長陳光復是虔誠的基督教徒，但陳感謝海天佛剎的善行與關懷，對於宗教行善是平等、不分教派，並表示熱騰騰的臘八粥溫暖人心，傳遞滿滿的愛心，讓人倍感溫暖，也祝福大家健康、平安喜樂。

永昭法師表示，為與大眾廣結善緣，即日起一連三天，海天佛剎準備計3萬份臘八粥，除贈送澎湖縣府員工及各機關學校、民眾，分送祝福遍及一市五鄉，期盼鄉親在享用後，都能得到佛祖保佑，增長福慧，闔家平安如意。

相傳臘八粥是農曆12月8日，是佛祖得道成佛的日子，傳統上有吃臘八粥的習俗。在民間，吃了臘八粥以後，就開始忙過年了。臘八粥是用乾果、豆類煮成的，像花生、紅豆、白果、紅棗、栗子、藕乾、松仁、薏米、桂圓、核桃仁、杏仁、蓮子、葡萄乾、糯米之類，湊成八種，加上紅糖、白糖熬煮成粥。這些食物在中醫的看法，大多具有健脾養胃、補氣養血、暖身驅寒的功效，煮成粥後易於消化，適合嚴冬寒冷季節食用。