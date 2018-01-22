景氣寒冬尋變通 鄉下外燴業者殺出生路

這樣一桌料理，只要5000元，業者春節訂單接不完。（記者顏宏駿攝）

2018-01-22 12:47

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國內知名的格亨餐飲集團驚傳倒閉，業者歸因大環境差，但看在鄉下辦桌師傅眼裡，他們認為，「不懂變動是主因」。

在二水鄉經營外燴的「桃山美食」主廚沈佑澤說，他們外燴業者10年前幾乎被大型的連鎖餐飲集團打趴，因為在講求「體面和用餐環境」的大環境下，結婚請客大家都想上大餐廳，鄉下的辦桌師傅和水腳以及餐桌椅出租業者都失業了。

沈佑澤說，大家不想「坐以待斃」，便向公有閒置空間承租場地，例如田中景崧文化教育園區或二水公有市場二樓甚至國中小的禮堂，經過佈置後仍是非常體面的宴客場所。

他說，他們用料實在，很多客人開始回流，春節期間，他們也搶食年菜客源，從除夕到初四，大型餐廳宴客一桌難求，價格又貴，他們推出10道菜，有烏骨雞、佛跳牆、東坡肉、玫瑰蟳火鍋、醉蝦、麻油杏鮑菇、泰式炸鱸魚，都是最新鮮的頂級料理，客人事先頂訂，來店取拿，10道菜只要5000元，像這樣的料理，春節到大餐廳，一定是萬元起跳，鄉下外燴反而料好實在，物美價廉。

沈佑澤表示，走過低谷，他們開始緩步上升，透過好友相告，業績從5年前開始緩步上升。

這樣一桌料理，只要5000元，業者春節訂單接不完。（記者顏宏駿攝）

這樣一桌料理，只要5000元，業者春節訂單接不完。（記者顏宏駿攝）