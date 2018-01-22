北市年節食品抽驗 竹笙超標逾20倍

2018-01-22 12:42

〔記者周彥妤／台北報導〕年節將屆，民眾開始採購應景食品，台北市衛生局首批年節食品抽驗結果今出爐，品質檢驗部分，共抽驗198件，計7件違規，包含2件「梅乾菜」、1件「榨菜」、1件「無籽橄欖」、1件「木瓜」及2件「竹笙」，其中又以竹笙不合格率最高，且有超標逾20倍情事；在包裝食品標示部分，75件產品中，有5件包裝未標示，包含1件竹笙、3件蜜餞及1件醃漬蔬菜。前述違規產品均已通知販售商及進貨端業者下架，並予以處辦。

衛生局指出，品質檢驗部分，共抽驗198件，計7件不符規定，其中2件「梅乾菜」、1件「榨菜」及1件「無籽橄欖」檢出防腐劑「苯甲酸」超標1倍至近5倍不等；1件「木瓜」檢出2項殘留農藥，其中殺蟲劑「納乃得」不得檢出，殺菌劑「撲克拉」則超標4倍；2件「竹笙」檢出漂白劑二氧化硫，分別超標近6倍及逾20倍。

衛生局表示，針對品質檢驗添加物不合格產品，依法可處製造業者或責任廠商3萬元以上300萬元以下罰鍰；若是販售業者無法交代來源，則依法第47條處分新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。至於殘留農藥不合格產品，依法可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

在包裝食品標示部分，75件產品中，有5件不符規定，包含1件竹笙、3件蜜餞及1件醃漬蔬菜，違規原因為檢出添加物，惟外包裝未標示或營養標示格式不符規定，依法處分責任廠商3萬元以上300萬元以下或4萬元以上400萬元以下罰鍰，並令其違規產品限期回收改正，改正前不得繼續販賣。

衛生局表示，前述不符規定產品，均已通知販售商及進貨端業者下架，經追查產品來源為外縣市者，已移請所轄縣市衛生局辦理，來源屬北市者，經調查確認違規屬實，已依法處辦。

北市府參議兼代衛生局食品藥物管理科長王明理提醒，選購竹笙等產品時，避免聞起來有刺鼻味道、非自然原味等，販售商必要時應取得合格檢驗報告及產地合格證明。民眾在食用蔬果之前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10至20分鐘，接著用流動自來水沖洗2至3遍，有助去除殘餘農藥。選購年節應景產品，應選擇包裝完整、標示清楚食品較有保障，另建議勿過量食用加工食品，並搭配足量水分攝取，多食當季新鮮蔬果，以維護健康。