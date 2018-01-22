特色公園變「危機公園」 家長怒批不實用

北市議員顏若芳痛批，不管是共融式或特色公園，除了設計美感，重點在於要安全實用，讓小朋友可以開心來公園安心玩。（記者沈佩瑤攝）

2018-01-22 12:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市推動共融式遊戲場，北市文化局推出「公園不再大眾臉計畫」，邀請設計師打造融合在地特色公園，本月四日市長柯文哲還親自出席啟用典禮，宣告送給北市民一份「新春大禮」。未料，短短不到半個月時間，北市議員顏若芳就接到不少家長投訴，指位在大同區的朝陽公園遊具一直壞，還有小朋友因此受傷，讓家長怒批「不實用」，根本「危機公園」。

顏若芳指出，朝陽公園的「鈕扣獅」遊具從開幕至今不到半個月，才三樣遊具就已經各自都修了兩三次，甚至有部分結構在開幕當天就已經出現損壞情形。她痛批，不管是共融式或特色公園，除了設計美感，重點在於要安全實用，讓小朋友可以開心來公園安心玩。

張姓阿嬤則不滿批評「什麼特色公園，根本是危機公園！」她家三歲小孫子在攀爬鈕扣獅時，因為網目設計太大，一個踩空摔下來撞到額頭，「整個瘀青，阿嬤我看了就很揪心啊！」她慶幸小孫子還好沒有撞到眼睛，但仍質疑，北市府花了這麼多人民的錢，是不是可以做好一點。

她也說，這些遊具都是四歲以下小朋友來玩，如果不安全，小朋友該怎麼辦？她認為遊具設計時沒有考慮到小朋友的需求，連她孫子都說「以前的公園比較好玩，有溜滑梯和搖搖馬」。

對此，北市文化局文創科長吳俊銘強調，遊具都有經過CNS、SGS的檢驗，確定安全無虞，不過難免還是會有突發意外，將透過設計的方式改進，後續會再觀察使用者的行為，如果跌落的狀況頻繁，會再加設網子，避免小朋友摔落。

設計師團隊補充，鋼索高度及間隔距離，都已符合法規，必須設計這麼大，因若設計太小擔心孩童的頭部會卡住，損壞部分已加強，也希望可以越來越符合在地需求。＃