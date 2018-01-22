台灣虎航攜手德威航空 共掛班號經營台韓市場

2018-01-22 12:29

〔記者王憶紅／台北報導〕華航（2610）旗下台灣虎航今日宣布與韓國德威航空共用班號，經營台韓市場，台虎董事長張鴻鐘表示，與德威航空共掛班號，希望擴大航網，達到雙贏。

張鴻鐘表示，目前台虎飛韓旅客逾80%都是台灣旅客，希望未來能為台灣虎航帶來更多韓國旅客，而這是台虎首次與廉價航空LCC共掛班號，但不是最後一次，目前也與其他LCC洽談中，未來不排除與一班航空公司共掛班號。

德威航空執行長鄭鴻根則指出，與台虎合作後，也希望為德威航空帶來更多台灣旅客。

台虎表示，此次合作初期，雙方將先從桃園-大邱及桃園-釜山航線開始進行共用班號，旅客未來可在台灣虎航或是德威航空的官網上，購買這二條航線。由於德威航空目前沒有營運台灣與釜山間的往返航班，藉由與台灣虎航共用桃園-釜山航線的班號，德威航空的台韓航網將更全面，旅客的選擇也更加多元，亦可鼓勵旅客來台後，可藉由台灣虎航的航網，延伸至其它航點。

德威航空成立於2010年，是韓國六家低成本航空之一，到去（2017）年底機隊數達19架，韓國國內線飛航4個航點，國際線飛航21個航點，其中飛航台灣4條航線，包括松山-金浦、桃園-大邱、台中-仁川及高雄-仁川。

台灣虎航自2014年開航至今，擁有11架A320機隊，目前台灣虎航飛航15個航點、20條航線，其中台韓二地共計有3條航線，分別是桃園-大邱、桃園-釜山及桃園-濟州島。