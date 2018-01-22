長榮空服員反過勞靜坐逾24小時 長榮：工會內部無共識

長榮航空空服員反對過勞班靜坐逾24小時，長榮：工會內部無共識。（資料照，記者陳宜加攝）

2018-01-22 12:23

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮空服員靜坐反對過勞班表，要求增加外站休時，已超過24小時，邀資方到場體驗過勞。長榮重申，所有空服員排班優於法令。

長榮表示，協商大門永遠敞開，與工會點名辛勞度較高的航班，已開過數次協調會，雙方最近一次在1月18日展開協調，長榮提出增派人力、優化空服員班表、延長服勤後休息時間，拉大服勤相同航班間距等措施，一度得到部分協商代表認同，但工會內部無共識。

長榮說，工會僅一再以包裹式的要求資方全數同意增加外站停留時間、過夜，致使協商沒有交集，但與工會協商大門不會關閉，呼籲工會以理性的方式協商。

長榮也說，不可抗力因素造成極少數航班超時，符合勞基法第32條的例外規範，但工會以超時、過勞為由，要求北京、東京等航班於當地過夜，上述航班正常總工時多為10至11小時，符合疲勞法規（AOR）與勞基法工時規定，總工時從報到到報退，包括往返機場時間、通關、飛行時間、飛機地面停留時間，僅偶而會因空中流量管制、天候、軍事演習等不可抗力因素，致使部分航班工時超過12小時，但是比例相當低。

以去年為例，桃園─北京航線全年共計飛航365班，超時班次為20班，超時比率為5.48％；桃園─成田全年共計飛航725班，超時17班，超時比率為2.34％；松山─羽田全年飛航364班，超時1班，超時比率為0.27％，高雄─成田飛航363班當中3班超時，超時比率為0.83％。

長榮指出，北京之所以延誤20班，是因4月時首都機場跑道維修，以及7、8月雷雨之故，長榮發現此狀況也緊急調整，以派遣雙組員或在當地過夜方式因應，對於少數航班因不可抗力因素超時，而要求全面改為過夜航班，不合情理，國內外航空公司均是當天來回。

長榮強調，空服組員排班方式不但優於法規，也不亞於主流外籍航空公司，在正常營運、符合消費者與投資大眾期待的情況下，長榮航空仍會持續優化空服組員的勞動條件，但也呼籲工會能誠信、理性協商。