南市1200戶社會住宅 房東、房客募集中

南市啟動包租代管計畫。（記者劉婉君攝）

2018-01-22 12:21

〔記者劉婉君／台南報導〕社會住宅政策啟動，台南市分配1200戶包租代管計畫，房東享房屋稅、地價稅及所得稅減免，還有修繕獎勵，房客則可以市場租金8折或9折租到房子，弱勢戶還有政府加碼補助，即日起招募房東及房客。

中央推動社會住宅政策，以20萬戶為目標，其中12萬戶興建，8萬戶包租代管，106年度開始試辦，預計8年達到8萬戶，第1年1萬戶由六都試辦，台南市分配到1200戶。

其中，包租包管600戶，由業者以市場價格8折承租民間住宅3年並轉租，市場價格上限為1萬2000元；代管代租600戶，由業者開發物件，陪同租戶看屋、簽約、公證，協助媒合租約，每件月租金額不得超過市場租金水準9成。

台南市政府都發局長莊德樑表示，市府1月已和大晟資產管理顧問公司簽約，房東將享有房屋稅、地價稅、所得稅減免，以及每屋修繕獎勵每年最高1萬元，包租案件另享有居家安全險。

房客可以市場租金8折或9折租到房屋，如果家庭成員中有育有未成年子女3人以上、65歲以上老人、身心障礙者或原住民等，另有政府加碼補助1至2折租金；若是低收入戶或中低收入戶，更享有政府加碼補助3至4折租金，相當於實際負擔市場租金的5折。

房客條件為年滿20歲國民，設籍南市或雖未設籍但在南市就學、就業並有居住需求者，於南市無自有住宅，家庭收入低於106年南市家庭年所得新台幣92萬元，或家庭成員每人每月平均所得低於標準4萬068元，未享有政府租金補貼，即可承租。相關諮詢可洽市府包租代管服務電話（06）2991111轉1157，或大晟資產。

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