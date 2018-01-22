高雄鄉民宴沒飲料 台菜二世祖給解釋被噓翻

「台菜二世祖」高雄鄉民宴每桌1萬1000元，不少人到現場才發現沒有提供飲料。（圖擷自「台菜二世祖-阿建的手路菜」臉書粉絲專頁）

2018-01-22 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕「台菜二世祖」阿建在每桌要價1萬3000元的台北鄉民宴後，20日又到高雄舉辦席開近百桌、每桌1萬1000元的鄉民宴，價格硬是比台北少了2000元，但不少人到現場才發現沒有提供飲料。台菜二世祖已對此表達歉意，並解釋這次沒有飲料贊助廠商，但不少PTT鄉民無法接受這個理由，紛紛反問「飲料成本才多少？」

台菜二世祖於臉書粉絲專頁發文表示，高雄鄉民宴當晚他逐桌一一致謝，也聽到了不少寶貴意見，就開席時間延後了20分鐘來說，他透露是因為想讓全部桌位都有人進場才開始，承諾未來辦桌時間一定會掌控好。

另外就是會場沒供應飲料的問題，台菜二世祖解釋往後若沒有飲料贊助廠商，一定會把飲品的費用加入桌菜的預算，也提到有人向他建議假如未提供飲料，可以先向民眾告知，讓他們入場時順便帶來，不用入座後再跑出去買。

PTT鄉民對台菜二世祖的說法持批評態度，質疑飲料何必一定要靠贊助，還有人說一桌10人每人要出1100元，想不到連飲料也沒有。不過和鄉民們不同，臉書網友多對台菜二世祖持正面態度，直呼菜色「真的好吃」、「幾乎清空」。