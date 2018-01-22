台灣虎航、德威航空聯手 搶攻台韓市場

台灣虎航董事長張鴻鐘（右）、德威航空執行長鄭鴻根今天共同宣布，將以共掛班號方式合作，共同經營台韓市場。（記者陳宜加攝）

2018-01-22 10:34

〔記者陳宜加／台北報導〕本土台灣虎航攜手來自韓國的德威航空（T’way Air），去年正式簽署合作備忘錄（MOU），今天宣布雙方將以共掛班號方式合作，共同經營台韓市場，合作初期選定桃園─大邱、桃園─釜山等兩航線，旅客將可於台虎或德威官網購票。

台虎與德威於去年11月簽署合作備忘錄，藉由合作進一步擴大雙方航網，台虎董事長張鴻鐘、德威執行長鄭鴻根今天共同宣布共用班號的開賣訊息，合作初期先從大邱、釜山航線共用班號，旅客可於台虎或德威官網購買該兩條航線。

台虎指出，由於德威航空目前沒有營運台灣與釜山間的往返航班，藉由與台灣虎航共用釜山航線的班號，德威航空的台韓航網將更全面，旅客的選擇也將更加多元，同時可鼓勵旅客來台後，藉由台灣虎航密集航網，再延伸至其他航點。

鄭鴻根表示，德威航空開航第8年，包含國內線在內共營運8個國家、29座都市、39條航線，預計108年以後引進10台波音最新機種，拓展至馬來西亞、新加坡印尼等地，109年再引進中大型客機，拓展至歐洲、北美，也是廉航首創。

他指出，101年4月德威首航松山─首爾金浦、打開台韓天空之路，去年底開始再由仁川飛往台中、高雄，成為韓國經營往返台韓最多的航空公司，截至目前共搭載51萬名台韓旅客，有助於文化、觀光、商業交流，期待更多旅客利用。

張鴻鐘表示，去年獲利後營運漸入佳境，以國家航點來看，韓國僅次於日本，台虎飛航釜山、大邱、濟州，也是國籍航空最多。德威航空營運第4年就獲利，去年獲利超過6億元美金、相當於新台幣180億元，台虎也從第3年開始獲利。

他指出，未來將與德威展開更多合作，藉此提升韓客來台意願，同時提供國人更多選擇，更具旅遊彈性與便利，也將讓台灣虎航與德威航空整體台韓飛航網絡更加緊密結合，攜手經營台韓市場創造雙贏，並朝未來擴大飛航版圖而邁進。

德威航空為韓國低成本航空，截至去年底機隊數達19架，飛航台灣4條航線，包括松山─金浦、桃園─大邱、台中─仁川、高雄─仁川。台虎目前則有11架A320機隊，飛航桃園─大邱、桃園─釜山、桃園─濟州島等3條台韓航線。