遠雄啟動移樹 護樹志工爬樹擋

護樹團體爬到樹木上，雙方持續僵持。（記者鍾泓良攝）

2018-01-22 10:33

〔記者鍾泓良／台北報導〕郝市府移不了的樹，柯市府恐移走。台北市長柯文哲去年5月核發給遠雄移樹許可，准遠雄進行大巨蛋旁、光復南路上33棵行道樹的移樹作業，期間護樹團體不停抗爭，要求市府與遠雄在大巨蛋司法釐清之前禁止移樹，最後還是在去年7月完成斷根程序。而經過半年的樹木養根後，遠雄所委託的樹花園公司今天將要啟動移樹作業，而松菸護樹志工團今天約上午8時15分進入工地護樹，並有護樹團體爬到樹木上，雙方持續僵持。

松菸護樹志工團今天早上於光復南路人行道舉布條，表示大巨蛋的司法至今都還沒有定案，為什麼要急著移樹。護樹團體也批評，柯文哲2014年競選市長時，還曾經親臨松菸護樹現場，強調「如果，我們不能把樹當作樹看待，把樹，當成一個生命看待的話，我們如何建立一個把人當成人看待的社會。」甚至爬上樹木以示護樹決心，如今簡直就跟騙局一樣。

樹花園總經理陳鴻楷表示，去年斷根原本預定5天要完成，結果花了23天。他說，現在行道樹底下土球有1噸到6噸，「只要吊運過程中有干擾、拉扯，非常危險」，危險不只是陳抗者，更可能波及來往車輛。他說，是否移樹不是樹花園能決定，但他們已經取得合法施工文件，呼籲市府應該保障廠商。

樹花園也發聲明，目前行道樹處於斷根、養根，所長出來的樹根都是新生鬚根，呼籲護樹團體本應愛樹初衷，不應爬樹造成樹木二次傷害。