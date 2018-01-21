明東北季風增強 全台低溫略降 南部空品仍差

2018-01-21 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕鋒面預計在今（21）日晚間通過，東北季風隨之南下，明（22）日白天西半部地區由北往南轉為多雲的天氣，東半部地區有局部短暫雨，全台低溫略降2至3度，花東稍有涼意，中南部日夜溫差仍大。東北季風預計週三（24日）減弱，但週四（25日）、週五（26日）又會再度增強。

根據中央氣象局預報，降雨方面，明日東北季風南下，白天西半部地區，將由北往南轉為多雲的天氣，東半部地區則仍有局部短暫雨。

溫度方面，明天鋒面過後東北季風增強，北台灣溫度會較今日降低，低溫約15、16度，高溫約20、21度。中南部高溫約24至27度，低溫約15至18度，日夜溫差仍大；花東氣溫則介於17至23度之間，稍有涼意。

天氣風險公司表示，週一全台低溫略降2至3度，北部週二（23日）低溫14至15度，中南部15至18度。週三東北季風減弱回溫，但週四、週五東北季風會再度增強，環境水氣也變多，北部低溫將降至14度左右。

天氣風險公司指出，未來一週整體都會是典型東北季風天氣型態，天氣沒有明顯波動，迎風面的基隆東北角、宜蘭地區持續有雨。

空品方面，中央氣象局預報，明日高屏為「紅色警示」等級；馬祖及金門為「橘色提醒」等級；澎湖、北部、竹苗、中部及雲嘉南為「普通」等級；宜蘭及花東為「良好」等級。

天氣風險公司也表示，位於中央山脈背風面的南部地區，糟糕的空氣品質可能還要再持續好一陣子。

中央氣象局提醒，今晚到明日西半部地區及金門、馬祖將有局部霧或低雲影響能見度，行車請注意安全，搭機往返外島也要留意航班資訊；東北風增強後，明下午開始，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及外島將出現8到10級強陣風，海面上風浪也會增大，海邊活動及海上作業請特別注意安全。