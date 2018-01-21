窖藏350萬公升「金酒銀行」 花崗岩坑道經武酒窖啟用

金門「經武酒窖」各種尺寸的不鏽鋼儲酒槽，依花崗岩壁地形而有不同設計容量。（記者吳正庭攝）

2018-01-21 21:15

〔記者吳正庭／金門報導〕金門「經武酒窖」今天啟用，這座堪稱全國最壯觀的花崗石坑道酒窖，不僅可提供高粱酒在恆溫、恆溼及微生物好菌的環境中自然熟成，還可儲存350萬公升的金酒，有助金酒增產及延長醇化之空間。

金門高粱酒越陳越香、越有增值空間，這座位於太武山的經武酒窖，宛如另類的「金酒銀行」，容量僅次於金酒公司的儲酒大樓；金酒資深員工指出，若以花崗岩坑道為例，應該是全國最大。

經武坑道面積近880平方公尺，1978年施工、1983年完工，當年由工兵部隊3班輪值，日以繼夜在堅硬的花崗片麻岩上開鑿而成，做為儲存戰備物資之用。

金酒公司2008年向縣承租時儲存量約26萬公升，後為提升儲酒量及酒質，2016年12月15日開工施作大型儲酒窖，去年12月13日完工，約可儲放350萬公升高粱酒，儲存量提升為原有的13倍。

經武酒窖內施工不易，為善加利用坑道空間，金酒團隊依坑道內地形、高低，設計最高6.6公尺到最低2.8公尺不等的5種規格、共64只不鏽鋼材質的儲酒槽，在坑道內「頂天立地」羅列成陣，整齊壯觀。

金酒公司董事長張鳴仁說，金門高粱酒承襲純糧固態釀酒古法，窖藏於恆溫、恆濕坑道中自然熟成，加上坑道中的微生物好菌，讓在全球僅見的花崗石坑道中窖藏的金門高粱酒繼續呼吸，對於促進酒質有很大的幫助。

張鳴仁說，酒窖工程光是要將大型酒槽送進坑道已屬不易，內部安裝有酒精濃度偵測、自動警報及排氣系統、酒液輸送設備、液位計安裝等，作業艱鉅，也考量到現場安全。