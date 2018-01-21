台東17名學子獲普仁獎 單親兄妹接力獲全國表揚

受獎學生在會中也奉茶家人、老師，感謝主要照顧者辛苦扶養自己長大。（記者王秀亭攝）

2018-01-21 15:00

［記者王秀亭／台東報導］新生國中八年級學生蔡僑恩從小看著母親獨立養家，與哥哥主動分擔家務，更是努力念書存獎學金，盼將來當個醫師，由受助到助人，兄妹倆的認真與知足感恩心，接連獲選靈鷲山全國普仁獎的肯定。

靈鷲山普仁獎台東區頒獎典禮今天天在台東縣社會處舉行，來自縣內17位弱勢家庭國中小學生，經志工實地家訪後獲獎，在家人、老師陪伴下領獎。

獲選全國獎的蔡僑恩與哥哥由母親獨力扶養，僑恩沒上補習班，靠著自學，有問題就向老師請益，不僅是班上的數學小老師，在校成績總是名列前茅，雖然班上有近半同學擁有手機，蔡僑恩不為所動，「曾經心動，但花時間玩手機，恐影響課業而作罷。」

蔡僑恩說，希望未來當醫師，回到台東就業，有餘力一定會回饋更多需要幫助的人。

靈鷲山普仁獎台東區普仁會會長丁美雲說，僑恩與哥哥乖巧又表現優異，哥哥是去年全國獎得獎者，今年再提報人選時，評審們討論了1個多小時，仍決定提報蔡僑恩，主要是兩兄妹無論品德、家境及課業都是值得其他學生們學習，更期許獲獎學生有正面、積極、樂觀的生命態度，未來能成為社會的楷模典範。