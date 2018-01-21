友善紅豆田的華麗變身 今播種預約向日葵鐵道花海

瑞穗青年黃群棠（左四）的花海營造行動感動了很多人，包括行政院東部服務中心執行長許傳盛（左六）、立委蕭美琴（左三）、瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇（右二）、花田對面的富源國中校長王錦慧（右四）、瑞穗村長吳萬德（右三）、鄉民代表鍾湧春（左一）等，今天都來當假日種花農夫。（記者花孟璟攝）

2018-01-21 14:49

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「大家準備好了沒？出發go！」一群遊客、鄉民今天提著種子踩進花東鐵路瑞穗鄉富源段西側的休耕紅豆田，在軟軟的黑色田土中播下向日葵種子，預約1個多月後的「向日葵花海鐵道」美景。

40歲的瑞穗鄉旅北青年黃群棠，從2016年發起「預約瑞穗百年花海」行動，自掏腰包買向日葵、波斯菊、油菜花種子，連續2年在瑞穗鄉北回歸線標後方的農地，種向日葵、三色花海，土地均為在地農民無償提供。

今年2018年的「預約向日葵鐵道花海」，黃群棠和瑞穗鄉青農鍾曜任合作，今天是播種日，穿著五顏六色衣裳的人們像小鳥一樣分散在田裡工作，遠景是白雲及青山，一派田園美景，偶而還有火車轟隆隆地從田邊經過，讓人們驚呼「哇，火車來了」。

現場農民帶隊：「大家分成2組，一組挖洞、一組撒種子」！大小朋友在田裡忙碌，不僅有懷孕的媽媽來和土地親密接觸，來自花蓮市的三姊妹也和爸媽來種花，第一次踩踏在鬆軟的肥沃田土中，讓小女孩很新奇，直說「第一次種向日葵，很有趣」。

黃群棠說，播種後看氣候狀況，約1個多月到2個月可陸續開花，農曆年假期有機會看見黃澄澄的向日葵花海在縱谷發光，花期持續到4月，屆時會再邀請民眾一起來採花。

他說，由於花東線鐵路剛好在花田的東邊，屆時金黃色向日葵花海的壯觀景色，希望讓旅客們注意到瑞穗的美，吸引他們安排到瑞穗旅行，從這樣的「小地方」出發，希望影響更多人加入「讓故鄉更美好」。

提供將近5分農地支持「預約向日葵花海鐵道」，青農鍾曜任認為，這麼棒的行動「瑞穗的年輕人都應該力挺」！

鍾曜任說，他在富源嘗試種植「不施藥、不用化學肥料」的友善紅豆田，每年春季種綠肥，1月先種向日葵，4月再更換其他觀賞綠肥，9月就可翻耕綠肥種紅豆，到年底不打殺草劑，要讓紅豆自然落葉、乾燥再採收。

他說，盼讓大家感受到農民「腳踏實地保護土地」的心意，只要友善土地的農產品獲得消費者支持，農民也會更有動力。

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