回味竹田 ！ 「滾動頓物的軌跡」收錄珍貴老照片

冒著蒸氣的火車駛入車站，來回運載貨物和旅客，是屏東竹田鄉親共同的記憶。（記者邱芷柔翻攝）

2018-01-21 13:54

〔記者邱芷柔／屏東報導〕冒著蒸氣的火車駛入車站，來回運載貨物和旅客，是屏東竹田鄉親共同的記憶，遊客和學生在東港東隆宮迎王時，塞滿火車的景像，更是珍貴的年代故事，竹田鄉公所從民國97年開始徵集地方老照片，網羅了近600張珍貴畫面後，今天正式發表「滾動頓物的軌跡 畫說竹田」新書，帶民眾回味竹田。

竹田鄉長傅民雄說，10年前鄉公所開始徵集老照片，但遲遲未發表，今年透過屏東科技大學客家文化產業研究所教授曾純純執筆，為每一幅照片講解，讓這些地方故事得以發表，也期待透過書的紀錄，讓後代人可以透過照片了解當初發生的事情，與歷史對接，用心發掘竹田特有的故事。

除了整理、為照片註解，鄉公所也特別找來當地著名的書法家韋潤之、版畫藝術家黃子鐶等人，為書本題字、插畫，展現竹田人文薈萃的特色。

撰稿人曾純純說，「滾動頓物的軌跡 畫說竹田」新書從民國97年開始徵集，從收集的114張照片中入圍97張，再加上李國男先生提供的「李秀雲作品精選」498張照片編纂完成，這些壓箱寶見證了竹田珍貴歷史，也一改過去竹田鄉給人偏鄉落後文化的刻板印象，這本書的完成，除了可以讓人以最簡捷的方式認識竹田，也能提供未來竹田鄉誌修撰與學術研究參考。