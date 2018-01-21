「舊城食藝復興」暖冬小旅行 老市場激發新味道

2018-01-21 12:52

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市大同108舊城再生基地推出「舊城食藝復興」暖冬小旅行，在文史工作者李元璋博士導覽下，推出第二場路線以東門市場及東前街為主，走訪9家老店，此次加入東門市場的年輕元素，手沖咖啡味「雪燼咖啡」，來自清大咖啡社的同學在傳統市場生鮮味、喧嘩叫聲裡引發一場味覺新革命，更讓老市場人一試成主顧，促成新、舊飲食文化的互動交流。

清大學生們選擇以東門市場為他們試驗新口味的第一個基地，每週六在東門市場內擺攤賣咖啡，裝潢簡樸，一張舊桌伴隨輕音樂，原本傳統市場擺攤的長輩，疼惜年輕人沒有生意，捧場心態喝咖啡，沒想到雪燼咖啡悄悄帶來飲食革命，改變老市場人以及上菜市場買菜的民眾喝咖啡的觀念。

賣潤餅皮的大姐說，市府鼓勵年輕人來東門市場創業，而年輕人就像自己的小孩般，所以她勇於嘗試「高品質」的單品咖啡，沒想到「一試成主顧」；更有許多擺攤的叔叔嬸嬸詢問「什麼時候要回來擺攤？」「好懷念手沖咖啡味！」讓清大同學們意外不已。

學生邱柏諺說，為推廣手沖單品咖啡，這一年向長輩說明講解，如何選豆、烘豆、然後用心慢慢地花5分鐘的時間沖咖啡，從燒開水、溫杯、到手沖一杯溫順的耶加雪夫，而長輩們也以生鮮食材、傳統貢丸火鍋料回禮，切磋料理心得，更促成新、舊飲食文化的互動交流。

市長林智堅表示，東門市場位於舊城區中心，設立於1900年，曾是台灣最大市場，1977年改建，成為全台第一座集合市場，是新竹人的共同記憶，他積極活化東門市場，透過年輕人的創意，為老市場注入新活力，而東門市場承載城市裡每個家庭對於美食的想望，是孕育舊城廚房的關鍵所在，舊城食藝復興暖冬小旅行迴響熱烈，今年將再度規劃春季輕旅行，讓民眾品嘗不同時節的新竹好味道。