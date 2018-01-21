回收高手在民間！竹市27處風收站去年收250公噸

2018-01-21 12:48

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為落實資源循環利用，新竹市政府105年首推出7站資源回收新亮點的「風收站」，去年7月起全面升級，從7站擴增至27站，回收項目更多元，媒合510人次回收個體戶優惠兌換好禮，許多人成為「回收高手」，為環境永續盡心力，總回收量高達247公噸，減碳量約934公噸，相當於1座十八尖山1年的吸碳量，而寶特瓶回收量共計21.75公噸，整體成果豐碩亮眼。

市長林智堅表示，市府105年推動7站資源回收「風收站」，共回收47公噸回收物，塑膠瓶回收量達到78座101高度，而106年擴大推動風收站計畫，成功向中央爭取400萬經費，擴增至27站點，透過清新、色彩鮮明的創新設計，搭配回收集點兌好禮，提供更便利的回收駐點，扭轉過去資源回收站的陰暗、髒亂形象，展現循環經濟新亮點。

林智堅也感謝所有社區里民與環保人員共同努力，落實環保工作，為環保盡心力，讓每一風收站都大豐收，展現年度總回收量247公噸的亮麗成果，此外更成功媒合回收個體戶510人次優惠兌換好禮，落實弱勢關懷、地方建設回饋、促進情感等特性。

曲溪里環保志工方先生說，每週一的回收日，總是最先看見個體戶高爸爸來風收站報到的身影，趕忙把回收物秤重換好禮後，便和大夥一同幫忙回收、分享生活點滴，結束後志工們再共煮熱騰騰的大鍋麵，裊裊炊煙暖和了每個人的心。

湖濱里駱媽媽則熱情分享，過去她平日早晨運動會順道幫忙撿拾路邊垃圾，自從里內設置風收站後，明顯提升社區鄰居「垃圾變黃金」的行動力，讓里內整體環境變得更乾淨，她笑稱「晨間運動好久都撿不到垃圾了。」

新光里站長邱先生提及，風收站設置初期，有些民眾會拿著整袋未分類的回收物直接到站兌換，透過環保志工耐心宣導正確的回收分類，如今大家都已成為「回收達人」；而環保志工陳小姐表示，風收站是「一個行動、兩個公益」的好地方，資源回收除可減輕地球負擔外，她平常也會將集點兌換的日用品拿去做公益，轉贈給鄰里間需要幫助的人。