彰縣出現免費消安講習 消防局：假宣導真推銷

消防人員進行高空救災安全演練，強化消防人員搶救經驗。（圖由消防局提供）

2018-01-21 12:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣消防局近來發現，坊間出現自稱替縣府推廣消防安全的民間協會，以可免費規劃講習為由，要求進入社區進行防火宣導演練，有民眾拒絕，竟遭對方不斷電話狂扣，不勝其擾，彰化縣消防局長李永福指出，消防局從未委託或補助民間協會、社團等單位，辦理防火宣導講習，這是以講習之名、行推銷之實的商業手段，請民眾提高警覺，不要受騙上當。

「請問，消防局有委託某某協會或社團到社區舉辦防火演練嗎？」、「聽說，社區一定要辦防火宣導講習，不然大樓管理委員會會被開罰嗎？」彰化縣消防局接獲不少民眾向消防局求證真實性，消防局驚覺不對勁，擔心消防局名義被不肖商人濫用，趕緊透過媒體澄清並製作宣導海報，請民眾不要被不肖商人行銷之術，騙得團團轉，而白花冤枉錢，被強迫購買滅火器、防煙面罩等消防安全器材。

李永福說，消防局消防人員和彰化縣義勇消防總隊防火宣導隊，深入社區執行防火宣導勤務，都會身著消防制服並攜帶消防局配發的服務證件，消防局從未委託或補助民間協會、社團等辦理防火宣導講習。

李永福表示，為了避免民間單位或不肖商人假藉消防局委託名義，以「假講習，真推銷」手法推銷消防器材產品，甚至可能販賣未經內政部登錄機構認可，並附加認可標示的消防器材和設備，民眾若接獲類似情事要求配合安排防火講習，可先行向消防局或當地消防分隊查證。