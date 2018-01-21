壓歲錢來了 屏東縣政府發放7800份紅包

屏東「春節送暖‧歲末關懷活動」今年邁入第6年，今年共有45個慈善單位、寺廟、企業及個人捐助，總計提供787萬5千元紅包及5158份民生物資，及縣府向農糧署申請的白米78.75公噸。（屏東縣政府社會處提供）

2018-01-21 12:22

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府舉辦「春節送暖‧歲末關懷活動」今年邁入第6年，今年共有45個慈善單位、寺廟、企業及個人捐助，總計提供787萬5千元紅包及5158份民生物資，及縣府向農糧署申請的白米78.75公噸，今天由屏東市開始發放，預計1個月內可將春節溫暖送達縣內7800戶低收家庭。

縣府社會處表示，這個活動由縣府媒合與協調民間慈善單位資源，由民間單位提供低收家戶每戶1千元的紅包壓歲錢、物資，縣府同時申請農糧署的救助白米並由各鄉鎮市公所提供低收入戶名冊、場地等行政協助，藉由這樣三方的共同合作模式讓社會的善心慈善資源得以均衡分布。

財團法人屏東市聖帝廟慈鳳宮及屏東都城隍廟透過縣府媒合，共同認養了屏東市1100戶低收家庭，屏東縣長潘孟安、屏東市代理市長程清水、社會處長劉美淑等人今天特別前往發放紅包現場感謝捐助單位。

縣長潘孟安說，特別感謝慈鳳宮與城隍廟支持春節送暖活動，慈鳳宮與城隍廟都是屏東市在地香火鼎盛的廟宇，雖然目前大環境經濟不景氣，但社會上還是有這麼多的慈善單位、企業願意盡自己的所能，將善心化作實際的行動，帶給屏東縣的低收入家戶來自社會的溫暖與關懷，也期許未來能有更多的民間單位共同響應認養鄉鎮活動。