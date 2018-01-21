歲末有愛嘉年華 近百歲人瑞捐暖被助弱勢

高齡98歲的卞岫雲（後排左八）捐150床暖被助弱勢與獨居老人度寒冬。（記者王俊忠攝）

2018-01-21 12:08

〔記者王俊忠／台南報導〕由俊逸慈善、文教兩基金會與勝利之聲、電聲兩廣播電台等單位合辦的「第11屆歲末有愛嘉年華會」活動，今天上午在台南市北區小北成功夜市廣場盛大舉行，俊逸慈善基金會董事長李明威高齡98歲老母親卞岫雲捐贈150床羊毛被給天主教台南教區與北區區公所幫助澎湖縣天主教惠民啟智中心服務對象與獨居長輩等需要的人，可以有暖被度過寒冬。

主辦單位並加碼捐贈冷凍櫃與冰箱各1台支持高雄市六龜天主教會食物銀行計畫。捐贈儀式由天主教台南教區主教林吉男、六龜天主教會修女唐菊英、澎湖縣天主教惠民啟智中心督導翁秀媚與南市北區公所區長李皇興代表接受。

這場愛心嘉年華會從今天上午10點到下午4點在北區西門路4段與和緯路2段路口的小北成功夜市舉行，以公益為出發點，讓非營利機構免費設攤，希望募集各界愛心，陪非營利機構在歲末寒冬拚愛心。

俊逸慈善基金會董事長李明威表示，基金會從96年起每年於歲末之際辦理嘉年華會，迄今邁入第11屆，每年都獲得許多社福單位大力支持，今年共有60個攤位參與，除讓民眾吃喝玩樂，也透過設攤，了解非營利組織的多元風貌，讓更多人知道社會上還有許多需要幫助的朋友。

今年在Lovi's 巷弄手工雪糕舖陳冠勳號召下，首度結合11家台南網路人氣美食名店響應此公益行動，透過臉書打卡按讚送現場攤位好禮，帶動人潮來做公益、吃美食，計有26個單位提供600多份打卡禮，其中有肩頸紓壓體驗、古寶無患子相關產品、斯博森運動會館免費體驗卷及台南網路人氣名店美食等好禮，要讓民眾有看、有玩、有吃又有拿。