油價連6漲！ 中油明汽油漲0.1元、柴油不調整

2018-01-21 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕中油宣布明（22日）晨零時起，依浮動油價機制計算，調漲汽油價格每公升0.1元，柴油則不調整。油價也自去年12月11日起連續6週調漲。

中油表示，本週原油價位因受地緣政治可能再度影響奈及利亞原油供應之疑慮，以及石油輸出國組織OPEC減產成效等因素支撐下，推動油價回升，因此油價依公式計算，汽油價格每公升調漲0.1元，柴油則不予調整。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.1元。