不是腦溢血才算過勞！長榮空服員靜坐反過勞班表

桃園市空服員職業工會21日至長榮海運大樓，抗議「長榮航不增休時、反減人力」，並接力靜坐57小時反對過勞航班。（記者簡榮豐攝）

2018-01-21 11:44

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮航空空服員反對過勞班表，今天開始靜坐連續57小時，代表台北─舊金山航班工作時數，訴求改善6大過勞航班、增加外站休時，「不是只有腦溢血才算過勞！」長榮則回應，排班合法且優於法令，並持續增進空服員的勞動條件。

長榮航空企業工會表示，政府一再呼籲透過勞資協商達成雙贏，但針對空服員輪值過勞航班問題，去年八月起即申請調解、函文公司、召開記者會、會員集體配戴橘絲帶表達心聲，甚至也與公司進行兩次協商會議，但是，顯然均無效。

工會痛批，資方甚至曾說：「過勞是個人感受」，且「根據勞動部網站因職業因素促發腦心血管疾病才算過勞」等「幹話」。工會經票選出6大過勞航班，要求公司增派人力、增加外站休時，包括舊金山、布里斯本、東京、北京等航線。

其中，最血汗的航班為台北─舊金山3天班，工會表示，今年1月起舊金山從原先4至5天班改成3天班，外站休時縮減為28小時20分，雖略高於航空器作業管理規則（AOR）規定，但扣除準備、交通等時間，並不足以復原熬夜疲累。

空服員代表郭芷嫣說，公司宣稱舊金山為7天班，前後各有1、3天休假，但全為組員個人例休或年假，在每月平均10天休假下，飛了一次舊金山，當月休假只剩5、6天，導致常須連飛7、9天之多，長榮卻回應「辛勞不是過勞。」

另名代表曾競以則說，班表合法但不合理，舊金山外站休時表面上有25小時，但「空服員不是機器人、無法說睡就睡」，也得克服生理時鐘，不少空服員因實在太累，身體出現尿道炎、過敏、溼疹等過勞症狀，感冒更要一個月才痊癒。

工會副理事長李瀅表示，空服員工作性質特殊，需要更充足休息，但飛完再休假的「勤後休時」，無法解決過勞問題，空服員訴求飛到當地能有更多休息時間。

工會指出，組員時常在失眠、休息不足下服勤，不但嚴重影響飛安，更無法提供完善服務。空服員是輪班飛行的工人，熬夜飛行、時差問題均使得空服員比起一般上班族需要更多休息時間，希望藉靜坐行動凸顯空服員輪班飛行的辛苦。

相關影音

桃園市空服員職業工會21日至長榮海運大樓，抗議「長榮航不增休時、反減人力」，並接力靜坐57小時反對過勞航班。（記者簡榮豐攝）

桃園市空服員職業工會21日至長榮海運大樓，抗議「長榮航不增休時、反減人力」，並接力靜坐57小時反對過勞航班。（記者簡榮豐攝）

桃園市空服員職業工會21日至長榮海運大樓，抗議「長榮航不增休時、反減人力」，空服員郭芷嫣（右）表達長榮航空立即改善六大過勞航班訴求。（記者簡榮豐攝）