彩虹眷村去年200萬造訪人次 日、東南亞遊客增

彩虹眷村這面牆最適合拍團體照。（記者張菁雅攝）

2018-01-21 11:24

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市知名景點「彩虹眷村」充滿童趣的彩繪，已成為國際知名景點，去年吸引200萬造訪人次。當地管理人員表示，雖然中國團客減少，但香港、日本、東南亞遊客大幅增加，甚至有來自歐洲的遊客，比較近幾年最大轉變，就是遊客素質提高。

彩虹眷村原本是廢棄待拆除的眷村，住在當地的老榮民黃永阜突發奇想，拿起刷子、油漆在牆上、地上作畫，他以鮮豔的色彩畫出各種動物、人物，活潑、繽紛的畫風，讓眷村重現新風貌，在熱心人士奔波搶救下，眷村得以保留，台中市政府規劃為公園，並在網路上爆紅。

彩虹眷村近年來也吸引來自香港、日本、韓國、新加坡、英國、德國、法國等地媒體採訪，去年更獲國際知名旅遊指南孤獨星球（Lonely Planet）的新書「世界的祕密奇跡」選為全球值得探訪景點。

台中市政府日前公布彩虹眷村去年吸引200萬造訪人次，前年則是125萬人次，遊客大幅增加，主要來自香港、日本、東南亞。彩虹眷村管理人員則表示，這裡還是有中國團客到訪，但已經少很多，日本、馬來西亞的遊客增加最多，最近還碰到加拿大、瑞典、英國等國遊客，和3年前相比，遊客素質提升，中國遊客常亂丟菸蒂，以前地上到處是菸蒂，現在已沒有這個問題。

由於遊客大幅增加，彩虹眷村出現公廁不足、缺乏大客車停車場的問題，市府目前已著手規劃設置第二處公廁及大客車臨時停車場。