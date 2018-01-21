宜蘭藝術家駐校秀成果 學童大跳華麗印度舞

2018-01-21 10:41

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府辦理106年度藝術家駐校補助計畫，全縣有19間國中小，讓導演、舞蹈家及燈籠工藝師等藝術家駐校，提升學生藝文內涵，今早在宜蘭縣政府辦理成果展，其中，宜蘭市凱旋國小由蘭陽別院成人舞蹈教師游淳惠駐校，教孩子跳身著印度華服的印度舞蹈，吸引全場目光。

藝術家駐校補助計畫自民國101年開始辦理，縣府每年編列約300萬元經費，補助15至20所學校，邀請藝術家駐校，內容包含表演藝術及視覺藝術兩大類，今年共19校參與，國中5校、國小14校。

成果展在宜蘭縣政府縣民大廳舉行，展期自今日開始至23日止，視覺藝術部分，壯圍鄉古亭國小邀請燈籠工藝師林朝欽駐校，教孩子製作多功能純手工燈籠，也為展演增添年節氣氛；南澳鄉金岳國小則邀請畫家陳靜枝，教孩子從平面畫到立體，活躍國小的每個角落。

表驗藝術部分，則有凱旋國小邀請游淳惠駐校，教孩子跳身著印度華服的印度舞蹈；游淳惠說，印度舞在台灣很少見，孩子也很少接觸，所以才會以印度舞為主題，讓孩子學習。

游淳惠指出，讓孩子學跳舞時，會先做柔軟訓練，因為印度舞服裝雖然華麗、鮮豔，但很重視柔軟且堅定的手勢跟眼神，舞蹈還必須有敬神的感覺，這需要花時間訓練，但還好學生們很肯練，才能跳出今日的成果。