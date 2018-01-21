好天氣卻不能出門 南部空氣全面紅害進入第4天

高雄市區空污情況最為嚴重，AQI空氣品質指標都達175以上，前金站AQI更達183，逼近「紫爆」200。。（資料照，記者陳文嬋攝）

2018-01-21 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕中南部空污狀況已邁入第4天，情況持續惡化，今早10點台南以南除恆春外，其餘地區都全面呈現「紅害」狀態，尤其以高雄市區情況最為嚴重，AQI空氣品質指標都達175以上，前金站AQI更達183，逼近「紫爆」200。

受到大氣擴散條件不佳，境內污染物持續累積影響，中南部地區空污狀況持續惡化，根據環保署空品監測網顯示，上午10時達到台南、高雄、屏東3縣市空氣品質幾乎淪為對所有族群不健康的「紅害」，南投與嘉義也有部分測站達「紅害」，環保署提醒，達到紅色警示地區的民眾，建議減少戶外活動。

雲林、嘉義、金門也達到「敏感橘」，環保署指出，中南部主要污染物仍是不易擴散的一級致癌物PM2.5，預計高屏紅害還要持續到後天。

天氣風險指出，中南部處背風面大氣穩定，容易讓西半部的污染物隨東北風往南，至高雄屏東一帶堆積，不易擴散，導致空氣污染；高雄地區空氣品質已經連續4日達紅害等級，已是長期且嚴重的空污事件，只能呼籲南部朋友們減少劇烈運動、外出帶上口罩，多保護自己。