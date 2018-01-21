Google街景驚見爸生前身影 兒淚崩：感覺等我回家...

一名網友與弟弟利用Google Map查看街景卻驚見已過世父親的身影，讓他淚崩，「感覺爸爸永遠在等我回家吃飯」。（圖擷自Gooogle Map）

2018-01-21 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕國外曾經有人用Google Map查看街景，看見已過世家人的身影，日前也有一名網友透過Google Map搜尋花蓮老家街景而看到父親生前的影象，讓他激動落淚，「感覺爸爸永遠站在門前等我們回來吃飯...」，這篇充滿洋蔥的文章也感動許多網友。

一名網友在臉書《爆廢公社》貼出一張Google Map街景照片並表示，因為曾經看過在國外有人因為查看Google Map時，「發現了自己已經過世的家人的身影」，而他和弟弟在無意間使用Google Map搜尋了花蓮老家的街景，沒想到真的讓他看到父親生前站在家門口的影像。

網友激動地表示，「Google Maps謝謝你把當時的我父親站在路邊，然後腳才剛開完刀的影像拍了下來」，而這一幕也勾起兄弟倆對父親的無限的思念，「爸爸我們都好想你，感覺您永遠站在家門前等我們回來吃飯一樣」、「真心謝謝Google Map把我父親拍了下來！」

這篇充滿洋蔥的文章也感動許多網友，紛紛留言「淚流滿面」、「好感動，爸爸永遠都在」、「覺得好感動，這照片一定要好好的存下來喔！」、「我外公外婆家在巷子裡，找不到了，難過」、「眼淚不自覺流下來了」、「我也希望和原Po一樣幸運，能在Google Map中找到已過世親人的身影」。