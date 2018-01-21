墾丁店家成立安心網 替消費者把關挽回人氣

墾丁許多店家聯合成立「安心旅遊網」，除了替消費者把關，篩選合格、合理的旅宿條件外，也希望能夠消弭大眾對墾丁很貴很亂很髒的疑慮，致力在提升恆春半島的觀光品質。（資料照，記者侯承旭攝）

2018-01-21 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕墾丁遊客人數雪崩式衰退，加上遊客「踩雷」的消費糾紛事件層出不窮，墾丁許多店家因此聯合成立「安心旅遊網」，除了替消費者把關，篩選合格、合理的旅宿條件，也希望能夠消弭大眾對墾丁很貴很亂很髒的疑慮，致力在提升恆春半島的觀光品質。

目前跟安心網合作的星級飯店有夏都沙灘酒店、福華飯店、 怡灣酒店、華泰瑞苑、悠活渡假村等；優質的民宿則有托斯卡尼、石牛溪農場、森活會館villa、富麗敦集團；還有其他遊憩業者，合格安全的水上活動、漆彈、馬術活動、四重溪溫泉等，配合當地特色名產伴手禮，讓每一位來恆春墾丁遊玩的客人體驗在地文化。

營運方向除了官網、社群粉專直客的經營，更透過工研院協助進行行銷恆春半島的觀光影片拍攝，主要是將恆春墾丁地區著名景點，優質的飯店及休憩活動做一個特輯，希望能藉由這個專案的行銷廣告，再次帶動整個恆春墾丁的觀光產業。

安心網並結合知名超市、車友會員、銀行卡友、國營企業等，訂立會員客專屬訂房優惠專案，依照不同的消費族群提供客制化的旅遊服務。通路行銷的推廣，更是結合Free Ad Wifi 導流， 短短一星期內；安心網已經有超過10萬人流的點閱率，未來更規劃走向國際化的推廣。我們希望能夠提供一個安全安心的平台；具有更多元、更豐富的商品，讓消費者有物超所值的旅遊體驗。

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