01/21 各報重點新聞一覽

2018-01-21 06:55

自由時報

美：支持中國入世貿錯誤

美國貿易代表署十九日發布年度報告指出，中國和俄國都沒有遵守世貿組織（ＷＴＯ）倡導的市場經濟政策，也未履行加入ＷＴＯ時的某些承諾；報告直接表示，美國在錯誤的條件下支持中國加入ＷＴＯ，中國根本無意成為市場經濟。

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小三童機警 救了外公

63歲男子失業、又要失去住處，心情鬱鬱寫下「我真的累了…」字條離家欲輕生，就讀國小三年級九歲外孫看到字條大驚，揹上書包狂奔到校，拿著字條流淚向老師求助「救我阿公！」高市警方獲報發動搜尋，及時在一座橋上攔阻準備尋死的阿公。

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口腔亮紅燈 8成國人有牙周病

國人口腔健康問題堪慮！衛福部委託牙醫師公會研究，抽樣調查全國一○二八一名成年人口腔狀況，發現高達八成的民眾患有牙周病，近半國人牙周病問題嚴重而不自覺。

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蘋果日報

賣手搖飲 年終12個月

歲末年終，又到了員工最期待發放年終獎金的季節！據《蘋果》調查，金融業的中租、手搖飲日出茶太的六角國際，最高上看15及12個月，等於多領1年薪水，羨煞不少上班族；證券業除了群益的營業員最多領80個月獎金，龍頭元大證董座更透露，「公司領100、200萬獎金的營業員也不少。」台塑集團、鋼鐵廠豐興則有6個月年終，隨著企業獲利好轉，發放年終不手軟，讓不少員工今年可過個好年！

全家「店到店」寄丟54高價貨

網路交易經常使用的超商「店到店」物流，首傳大規模包裹失竊或遭掉包。有網友在臉書反映在全家透過「店到店」寄貨包裹卻遺失，其他網友也紛紛貼文指碰到類似狀況，經比對問題均發生在北市大安區的店家。全家證實，有54件包裹遺失，將賠償消費者，經調查已鎖定特定司機涉案嫌疑高，全案已報警處理。

聯合報

卡加班機「權宜之計」 陸委會喊話對岸快協商

民航局暫不核准廈門航空及東方航空的春節加班機申請，引發台商不安及疑慮，陸委會昨呼籲陸方「四個不要」：不要迴避飛安的問題、不要為兩岸技術性商談設置政治障礙、不要將其無理的片面作為反歸責於我方，更不要以廣大台商為人質，製造矛盾與紛擾。並呼籲陸方展現照顧台商的誠意，儘速與我方進行技術性協商。

你被詐騙了嗎？ 當心5大高風險網路賣場

民眾上網購物日益頻繁，但部分電商對消費者個人資料保護出現缺漏，讓買家個資成為詐騙集團行騙資料。警方統計去年讓消費者個資外洩造成的詐騙案高達二一八二件，前五大高風險網路賣場依序是：ｅｚ訂、金石堂、ＤＥＶＩＬＣＡＳＥ、蝦皮拍賣和ＯＢ嚴選。

中國時報

暫緩春節加班機 只是喊話！邱垂正籲兩岸盡速協商飛安

為反制大陸開放M503北上及W航路，民航局暫緩批准大陸東方航空及廈門航空申請春節加班機，陸委會副主委邱垂正昨表示，這只是權宜措施，暫時不許可，是藉此向大陸喊話，爭取兩岸盡快協商的權宜之計。

國際女戰士 殺紅眼背後有洋蔥

在世界各國武裝部隊中，女性官兵可謂司空見慣。不過有一群女戰士，她們不屬於國際間認可的正規軍，甚至被視為叛軍，有些還被貼上恐怖分子標籤。然而，她們驍勇善戰，視死如歸，在槍林彈雨中與敵人進行慘烈的搏鬥，或身纏炸藥，與敵人同歸於盡。