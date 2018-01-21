超崩潰！搶到張學友2張票興奮約女友 卻因這件事被分手

女友一開始就顯得很冷淡。（圖取自爆廢公社臉書）

2018-01-21 08:35

〔即時新聞／綜合報導〕歌神張學友6萬多張演唱會票昨天開賣，9分鐘內被搶購一空，網路上一片哀鳴，沒想到有網友好不容易搶到票，問女友能不能排休一起去看，卻被女友提分手，讓他相當錯愕，上網詢問其他人演唱會的票該怎麼辦。

男網友在「爆廢公社」PO出好幾張LINE對話的照片，他一開始先告訴女友搶到張學友的票，問她能不能把假先排出來，但女友卻生氣質問他「今天晚上你要騎車來餐廳怎麼不先說？我還和我同事說吃完飯可以載她們回去，結果要走時你才說你騎車來，你害我沒面子知不知道。」

男網友解釋，因為想說下雨附近又不好停車，怕遲到才會騎車，加上也沒有事先說要開車載人。男網友說完還向女友道歉，寫道：「Sorry~我下次知道了」，沒想到女友直接回：「沒下次了，你真的讓我很沒面子，分手吧」，男網友看到對話嚇一跳，打給女友都不接，讓他只好上網PO文「1年3個月的感情，我到底是做錯了什麼？演唱會的票怎辦...」

但不少網友認為分手是對的，這個女友根本就有嚴重的公主病，根本把男網友當工具人，但另一方面，也有網友跪求賣票，甚至有不少正妹留言說願意和男網友一起去看演唱會。