桃捷、日南海電鐵合作推限量套票 享8折優惠！

「旅行台灣大阪乘車券」票卡設計意象一邊呈現台灣特色景點、一邊是日本大阪景點。（圖取自桃園捷運）

2018-01-20 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕日本關西地區南海電鐵推出與台灣桃園捷運合作的限量套票，套票內含銜接大阪難波站與關西機場站的特急Rapi:t車票，和桃園機場至台北車站的車票。此次購買套票除享8折優惠外，於桃園機場和關西空港的特定店舖出示，還可享有優惠折扣。

18日桃園機場捷運A1台北車站，與桃園機場公司、日本南海電鐵、關西空港舉辦「四社聯合協定紀念 旅行台灣大阪乘車券」記者會，桃園市長鄭文燦表示台灣到日本觀光有456萬人，日本到台灣觀光也將近200萬人，相信這套票勢必很搶手！希望未來雙方能深化合作關係。

桃捷總經理陳凱凌指出，經過這一年和日方的溝通、交流，桃園已經成為一個捷運城市，因此我們肩負起「捷運行銷和捷運外交」的重責大任。

「旅行台灣大阪乘車券」票卡設計意象一邊呈現台灣特色景點、一邊是日本大阪景點。此次發行限量3000份（台灣2000份、日本1000份），2月1日起於台、日兩地車站指定窗口販售，總價為台幣470元/日幣1770円。票券內容包含價值160元的桃捷限量版單程票一張，以及南海電鐵價值1340日元的單趟乘車券+特急Rapi:t一張。