對香港失望！港女移民台灣 讚美生活「不用吃血壓藥」

香港移民Sammy受訪談到台灣生活，讚美台灣生活平靜。圖為香港維多利亞港。（資料照，記者莊士賢攝）

2018-01-20 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕近年香港人移民台灣熱潮愈盛，一名於去年移民台灣的港女Sammy，讚美台灣生活平靜，血壓不用服藥就下降回合格水平。

據香港《蘋果日報》報導，30多歲的Sammy移民念頭是受香港從2012年起，一連串的大事所激發，包括前特首梁振英上台、警方用催淚彈驅趕雨傘運動示威者、立法會議員被取消資格等等，讓她深感「香港法律已經保障不到生活，非走不可」。

2016年11月，她在台灣朋友介紹下，飛到台灣與會計師會面，開始計劃投資移民；2017年1月再飛來一次，辦好與投資公司有關的文件。同年3月，她拖着2個行李箱，孑然一身地正式移居台灣新竹。

被問到為什麼選擇移民台灣？Sammy簡單又實際地回答：「歐洲我去不起。」台灣開放予香港人的投資移民門檻低，為600萬新台幣。此外，也因為台灣人都是黃皮膚、黑頭髮，可以讓Sammy隱身其中，不被發現是香港人。

儘管移民之路曾遭很多挫折，包括因為中文不佳造成的種種困擾，以及她在香港習慣凡事要「快、快、快！」的急躁性格，都讓她在台灣吃了一點苦頭。可是Sammy竟讚美：「台灣的生活超乎她所想像！」她直呼，台灣人對於她這名「新移民」，是用「擁抱的方式來歡迎」，那是香港人無法做到的。Sammy也提到，在台灣平靜、茹素的生活竟讓她的血壓在不服藥的情況下降回合格水平，皮膚也跟着變好。

被問搬到台灣後對香港有獨特的鄉愁嗎？Sammy含淚說出：「沒有，我印象中的香港已經不在了。我記憶中的香港是相對公平、自由和制度，然後這些現在都所剩無幾」。

她最後又說：「我們是一批沒了家鄉的人，很努力去找一個新家鄉，找一個比較公義、民主、又有合適生活空間的地方。」