歲末寒冬暖心圍爐 「圓夢婚禮」橋段好溫馨、賓客感動

2018-01-20 21:44

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市旭東暖心協會、佛慈功德會今天在龍潭區生生圓餐廳合辦「歲末寒冬暖心圍爐暨圓夢婚紗活動」，席開30桌，並為一對同為58歲的劉姓夫妻一圓婚紗結婚夢，由龍潭龍元宮贊助婚紗經費；這對夫妻當年結婚時沒有機會穿西裝、白紗來舉辦正式婚禮，經過近30年，男的因糖尿病和洗腎眼睛全盲了，但仍想為不離不棄照顧他的妻子一圓穿白紗的婚禮夢想，接受現參與圍爐近500位賓客的祝福，場面溫馨。

佛慈功德會理事長劉熒隆表示，兩個善心組織均在各自領域幫助弱勢，幾年下來也有許多感人的故事，首次集合兩邊善念，讓愛心發揚，也幫助弱勢家庭圓夢。

劉熒隆說，圍爐現場安排的「圓夢婚禮」橋段，婚禮上的「新人」劉大哥、劉大嫂結縭近30年，但丈夫一次大病導致生活陷入困境，甚至需要長年洗腎也導致失明，妻子非但不因此埋怨，數年來不離不棄，擔任洗碗工撐起家計，養育2名還在求學的兒子，每週有3天還要用改裝的機車載著丈夫到醫院洗腎，劉大哥對於妻子的付出點滴在心卻不知如何回報，如今夫妻倆披白紗圓夢，訪談影片中看到夫妻倆彼此感謝，真情流露，令在場民眾相當感動。

旭東暖心協會理事長林笠紘則說，會秉持旭日東昇所帶來的希望，在新的一年繼續結合各行各業的領導人，以回饋社會、照顧低收入戶及弱勢族群所需的暖心服務，讓人間社會處處充滿溫暖。