獨家》怕土地公「被娶妻」 村民鎖廟門反制逼婚

有信眾要替竹山鎮鯉魚里護堤福德宮土地公娶土地婆，但地方認為，土地公並未答應，為防地方守護神「被娶妻」，索性鎖廟門反制。（記者劉濱銓攝）

2018-01-21 00:00

〔記者劉濱銓／南投報導〕竟連土地公也被逼婚！

南投縣竹山鎮鯉魚里護堤福德宮，是地方重要守護神，近來卻有信徒迎來土地婆，執意要替土地公成親，甚至寫好開聘單，要求準備好紅湯圓、三牲等等，預計26日（土地公入火安座日）就要進駐土地公廟，但村民擲筊請示土地公意願，未獲聖筊應允，擔心屆時會被「偷娶親」，影響地方安寧，索性把廟門上鎖，防止對方得逞。

廟務人員說，竹山鎮社寮地區有間土地公廟，也曾因乩童降旨稱要替土地公娶妻，但土地公並未同意，引發地方議論，期間村莊有民眾接連生病，最後因地方反對，才取消這椿神明的婚事。

護堤福德宮信眾們之前擲筊請示土地公，都未獲聖筊應允，現在全庄100多人都反對，就怕迎來土地婆會造成村里不安，後果沒人承擔得起！為防有心人蓄意滋事，26日前，只要沒有廟務人員在場，廟門都會上鎖，村民也會巡守反逼婚，守住土地公的名聲！

有信眾要替竹山鎮鯉魚里護堤福德宮土地公娶土地婆，甚至寫好開聘單。（記者劉濱銓攝）