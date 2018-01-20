推軌道產業國產化 交部：盼招標單位讓廠商具投標資格

圖為高雄輕軌。（資料照，記者王榮祥攝）

2018-01-20 21:00

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台北捷運萬大線採購列車，相關機電標第3次招標，投標資格仍要求要有實績，國內沒有廠商具參與投標資格；台北市長柯文哲今表示，國車國造問題在交通部也開過會，最後因萬大線時程來不及，捷運局才決定先照舊辦理。交通部政次范植谷表示，系統招標規範屬招標單位權責，之前會議中並未正式討論萬大線，只有針對通案招標規範做討論，希望在推動國產化的政策下，各招標單位可讓國內廠商具招標資格，有機會可以投標；畢竟具投標資格不代表就要讓國內廠商得標，後續招標單位還是有審標的過程。

交通部政次王國材則認為，軌道技術分為設計、製造、組裝、測試4項，台灣車輛公司過去很積極參與台鐵、輕軌、捷運電聯車計畫，唯獨欠缺完整設計與系統整合經驗。台車想藉由取得主標，來取得更多國外技術的企圖心值得稱讚；但是也可以理解，台北市政府不願冒險，由沒有完整技術能力廠商主標，建議台車現階段仍可積極爭取分包，扮演製造、組裝、測試角色。

前瞻軌道建設可說是台灣發展軌道產業的一個契機，為讓軌道產業有國產化的機會，政府將成立一個軌道產業專業小組，由交通部、經濟部、工程會、地方捷運局、捷運公司、軌道產業廠商等單位，透過定期召開軌道產業推動會報的方式，大家集思廣益找尋台灣軌道產業國產的機會。

范植谷表示，目前還在確認未來的工作任務階段，交通部內部於12月先召開過會議，1月初行政院政務委員再召集各單位共同開會，等到會議紀錄發布後，就會依會議結論，正式開始推動軌道產業國產化。

同為輕軌，高雄與淡海就是兩個不同的系統，高雄採無架空線、超級電容的列車，淡海輕軌則有架空線。目前前瞻多項軌道建設，尚在可行性研究的階段，對於未來要使用什麼樣的系統，大家都還有討論的空間。范植谷表示，該軌道產業推動會報工作任務有很多，其中一項是討論未來軌道型式，找出最適合台灣的一種，這樣有助於統一各軌道系統的規格；不過最終地方政府要選用什麼型式，還是尊重並不會強迫。