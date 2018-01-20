北捷博愛貼紙換主角 麻吉貓接棒Duncan

2018-01-20 15:08

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運發行博愛識別貼紙逾10年，自前年與網路人氣插畫家鄧肯（Duncan）合作設計男女款讓座貼紙後，因當時印製的24萬張貼紙快發送完畢，因此將從1月23日起發送新版本貼紙，以北捷新寵「麻吉貓」作為主視覺，提醒民眾留意需要身體不便、不適的旅客。

台北捷運公司指出，配合新北市政府交通局於全線詢問處發放，Duncan設計的男女款讓座貼紙，特別強調隱性需求的旅客也有使用博愛座的需求，自2016年底發放至今，總共發行約24萬張，將於今年1月底發送完畢，因此已印製新版的博愛貼紙。

北捷表示，新版博愛識別貼紙，以「謝謝！您的體貼。我的需要，您懂」為標語，圖案為「麻吉貓」坐在博愛座的椅子上，表達感謝被讓座的心情。「麻吉貓」為北捷開始密切合作的新圖文創作角色，淡水信義線的T106班次列車，甚至可見車廂內外皆彩繪有麻吉貓圖案的兒童新樂園彩繪列車。

北捷表示， 博愛識別貼紙不限身心障礙者或年長者領取，只要是行動不便、身體不適等有座位需求的乘客，不需證明文件，都可依自身需求，在各車站的服務詢問處領取。站務人員則表示，博愛識別貼紙一般都放在服務台窗口旁的壓克力架上，乘客甚至可以自行領取。