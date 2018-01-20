父親辦桌慰弱勢 何潤東今年首偕妻同送暖

何潤東一家每年辦理愛心餐會宴請弱勢。（記者林欣漢攝）

2018-01-20 15:00

〔記者林欣漢／基隆報導〕藝人何潤東父親何國魂連續8年自掏腰包，在基隆市七堵區友一里活動中心舉辦寒冬送暖愛心餐會宴請弱勢，往年何潤東只要有空都會參加，今年更首度偕同愛妻林靜儀（Peggy）一同出席，夫妻倆一搭一唱，逗的滿場20桌長者開心不已，溫馨熱鬧。

何潤東說，每年的愛心送暖是何老爹最看重的活動，一家都很期待，除了飽餐一頓，也發放紅包及棉被、暖暖包等生活用品，希望弱勢民眾們在寒冷的冬天感受到這股溫暖的暖流。

Peggy也說，結婚第2年，去年出國，今年一定要來參加，送的禮物都有與何老爹討論過，是要有意義且實用的，她笑說，交往以來何潤東送的禮物大多很不實用，唯一被認可的是一個香蕉門擋；何潤東說，曾送過錶、項鍊，Peggy都覺得花那麼多錢又不實用，他還送過非洲鼓、DJ台，但因為實在太不實用了，到現在還沒拆封過，「打入冷宮的可以放一個倉庫了。」

何潤東執導的新戲「翻牆的記憶」剩3星期就殺青，他在劇中請Peggy跨刀演出教官一角，何潤東自嘲：「導演的老婆最大，執導的霸氣都沒了。」小倆口被問到何時有喜訊？何潤東說，被問了快50次，但目前還沒有；Peggy則透露：「今年底會給大家一個交代。」看來兩人已有做人準備。

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何潤東（右）一家非常重視每年的寒冬送暖活動，今年邁入第8年。（記者林欣漢攝）

藝人何潤東父親何國魂連續8年自掏腰包，在基隆市七堵區友一里活動中心舉辦寒冬送暖愛心餐會宴請弱勢。（記者林欣漢攝）

何潤東（右）今年首度偕同愛妻林靜儀（Peggy）一同出席寒冬送暖愛心餐會活動。（記者林欣漢攝）