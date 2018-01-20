這個園遊會不一樣！ 國際獅子會邀弱勢家庭採買

獅子會300-B1區總監林國基（左）代表捐贈價值850萬元的糖尿病篩檢車給新北市，由朱立倫代表接受。（記者翁聿煌攝）

2018-01-20 14:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕國際獅子會300-B1區響應新北市政府「幸福滿屋，實物銀行」方案，今天在市民廣場舉辦「施愛新北，公益未來」園遊會，邀請新北市1千戶弱勢家庭親子參與，由公益社團及愛心單位設攤，每戶民眾有1千元園遊券挑選換取各種生活物資，並由獅子會300-B1區總監林國基捐贈價值850萬元的糖尿病篩檢車給新北市，由市長朱立倫代表接受。

園遊會人山人海，家長帶著小朋友開心逛各種活動攤位，主辦單位也安排乳癌及視力篩檢車現場進行免費篩檢服務，朱立倫感謝國際獅子會300-B1區獅兄獅姊的愛心，共同投入公益活動、回饋社會。

林國基表示，昨天的活動總共動員國際獅子會300-B1區68個分會、公益、工商社團和愛心單位的力量，才能順利辦理活動，讓弱勢家庭民眾可以使用園遊券兌換所需物品。

社會局長張錦麗說，實物銀行自民國100年成立以來，媒合款項及物資價值12億餘元，有193萬多人次受益，期盼社會各界一同參與及投入「幸福滿屋 實物銀行」方案，讓愛心持續散播，推動更多元的社會福利服務，照顧更多需要關懷的家庭。