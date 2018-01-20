等了10年！新竹市光鎮里活動中心動工 11月完工！

等了10年！新竹市光鎮里活動中心今天終於動工，未來將成為育賢國中與社區居民共同使用的空間，預計今年11月完工。（記者洪美秀攝）

2018-01-20 14:13

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市光鎮里居民期盼10年的光鎮里里民活動中心今天舉行動土典禮，市府將育賢國中校地旁的一塊250坪的用地妥善利用，興建多功能集會場所，未來會設置屋頂菜圃花園和簡易棒球練習區，讓社區走進學校，學校走入社區，打造共生共好的生活環境，預計今年11月完成。

林智堅說，光鎮里有4000多名居民，卻未設置合適的集會場所，居民等了10年，在里長莊金清兩年多來奔走下，市府以「校園、社區共融共生」為理念，辦理光鎮里里民活動中心新建工程。

林智堅說，感謝育賢國中校長黃淑文協助，讓育賢國中校園空間活化再利用，未來活動中心除有集會場所、廚房、無障礙設施、研習教室，更會在屋頂設置菜圃和花園，打造美觀、環保的城市綠空間，也配合學校需求設計資源回收室及簡易棒球練習區。

市府也克服空間上的限制，發揮最大的效益，未來會設置兩層樓的活動中心，搭配校園整體建築設計，會融入校園景觀，但活動中心會有獨立出入口，將以綠籬與校園做區隔，兼顧環境美化和學生學習需求，讓社區與學校都能使用。

市府工務處表示，光鎮里活動中心的總樓地板面積有109.62坪，總經費為1253萬元，1樓是集會堂、哺乳室、廚房及無障礙廁所，未來可規劃社區長照使用，2樓活動空間，可做會議室、研習教室，也可成立志工巡防協會、環保義工隊休憩據點，且可做為社區關懷據點，開設多元課程。

特別的是，活動中心屋頂會加入城市菜圃及屋頂花園設計，讓社區居民享受「城市農夫樂」，且可達到綠美化與室內降溫雙重效益，此外，也會有雨水回收池，可把回收雨水拿來澆灌植栽，讓水資源能循環再利用，工期需240個工作天，預計今年11月完工。