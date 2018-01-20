竹市長偕2千人拔蘿蔔 讓孩子認識「不是長樹上」

新竹市政府舉辦super蘿蔔節活動，市長林智堅與2千多名民眾一起體驗拔蘿蔔的樂趣。（記者洪美秀攝）

2018-01-20 14:13

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府今天在前溪里農地舉辦「Super蘿蔔節」，吸引滿滿民眾戴起手套、穿雨鞋，大手牽小手化身一日農夫，一起拔蘿蔔，享受摘採蔬菜的農田樂趣，市長林智堅也與民眾一起拔蘿蔔，更唱起小時兒歌「拔蘿蔔」，與市民共享田園樂趣。

新竹市前溪里長溫文泰說，這塊1公頃多的土地，是當地居民在二期稻作後，主動提供土地做蘿蔔田，去年11月27日灑種後，只要滿50天，就是拔蘿蔔最佳時節，因此利用今天舉辦蘿蔔節，邀請市長林智堅一起來體驗拔蘿蔔樂趣。

林智堅說，小時候最期待收割時節，因為可以和家人到稻梗田上焢窯及拔蘿蔔，他上任後連續兩年舉辦焢窯活動，民眾迴響熱烈，今年Super蘿蔔節也吸引超過2000人一起拔蘿蔔。

林智堅說，今天採收的蘿蔔品種是「紅頭金交蘿蔔」，外型迷你可愛、非常鮮甜，50天就可採收，希望透過這樣的活動，讓小朋友認識「蘿蔔不是長在樹上」，而是長在土裡。

住附近的鄭太太一早就帶著女兒到田裏體驗，她說，以前拔蘿蔔都要到山上或鄉下田裡，沒想到竹市有這麼大片的田可以讓孩子體驗，非常新鮮有趣。就讀西門國小三年級的邱小妹說，今天是第一次拔蘿蔔，拔了很多，很好玩，「覺得蘿蔔很可愛，很好拔」。還有民眾在網路揪團來竹市搶當一日農夫，其中辜太太說，雖沒住在新竹市，但對竹市的活動很關心，得知此活動，號召好友參與，大家都拔蘿蔔拔得好開心。

新竹市府社會處家庭福利服務中心與前溪社區結合產業特色，舉辦的Super蘿蔔節，除有拔蘿蔔活動，還可摘採菠菜、茼蒿、A菜、芥藍菜等蔬果，更有搓湯圓體驗、親子手作DIY及闖關遊戲，2千多名大小朋友也全副武裝，戴起手套、穿雨鞋，將收成的蘿蔔和青菜裝進袋子滿載而歸。