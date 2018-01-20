台南老靈魂爆發 沿街叫賣古城節

民眾挑著碗粿攤在街頭沿街叫賣。（記者邱灝唐攝）

2018-01-20 13:13

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南一群有「老靈魂」的民眾，上午在大南門城集合，沿著南門路、開山路沿街叫賣。發起人之一的洪秀燕表示，想為台南打造一個專屬節慶，推廣道地「台南味」。

叫賣隊伍今早在大南門集合，一路沿著南門路、開山路、中山路叫賣，最後抵達吳園，途中並在府中街、清水寺前駐足攬客。洪秀燕表示，這群擁有「老靈魂」的人，平時都獨自為台南做事情，但應該集結起來「做大事」，因此集結眾人為台南打造「古城節」，用意就是為了傳承文化，透過老中青各世代的參與，將記憶中的人事物一代一代接棒傳下去。

於是豆花、燒肉粽或碗粿攤現身街頭，麥芽糖、賣雜細及大餅的小販沿路叫賣，市立馬術場更出動驢子與迷你馬，喊出「古城之旅（驢）一馬當先」。洪秀燕強調，也期待能夠重溫人與人的交流，最後回到人與土地及環境的關懷。

今年的古城節二部曲除了延續去年首部曲的叫賣活動，更新增在南門城下述說「城南舊事」、吳園辦市集拍賣會等活動，要讓最有味的台南帶頭，引領其他縣市找出自身特色。

另外，洪秀燕也感謝中西區與北區公所的協助，協調場地與申請交管等事務，民間與市府齊心協力，歡慶古城節。