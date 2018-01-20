高雄21日停水12小時 影響13區1萬7400戶

2018-01-20 11:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台水公司配合台電工程辦理停水，高市將於明天上午8時至晚間8時停水12小時，影響13區1萬7400戶用水，呼籲民眾儲水備用。

台水公司第七區管理處表示，配合台電進行69KV仁大至長庚線間隔器弱點改善工程，將於明天上午8時至晚間8時停水12小時。

一、停水區域，停水戶數9400戶

1.三民區:民族路以東（含高醫、博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣復里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里）

2.鳥松區:大華里、夢裡里、鳥松里、坔埔里的鳥松國中一帶

3.鳳山區:忠孝里、忠義里、中和里、文德里、武慶里、武漢里、新強里高速公路以西、新武里

4.長庚醫院、圓山飯店、正修科技大學、文山綜合高中、宿舍一、二、三村

5.前鎮區:瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞岡里、瑞西里

6.左營區:莒光里、光輝里

7.楠梓區:和昌里、慶昌里、興昌里、隆昌里、大昌里、秀昌里。

二、水壓降低區域，總計戶數為8千戶

1.鳳山區（協和里、文衡里、赤山地區）

2.苓雅區

3.鹽埕區

4.新興區

5.三民區民族路以西（鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、德北里、港北里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、九如里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里）

6.仁武區（含仁武工業區）

7.大社區（含大社工業區）

8.楠梓區（含楠梓工業區）

9.鼓山地區

10.左營區

水公司表示，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警馬達空轉過久會產生高溫，致馬達損壞或造成火災，詳細停水訊息（及臨時供水站位置）請參閱下列網址：https://goo.gl/ERyNHY，或撥打免付費客服電話1910。