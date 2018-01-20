自行車違停 高市2月起將拖吊、收費

2018-01-20 10:14

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市2月起自行車違停，將拖吊、收費！

自今年2月1日起，不論是租賃oBike自行車、一般民眾自行車違停遭拖吊，不但要收100元的移置費，每12小時也要向車主收25元的保管費。

「高雄市妨害交通車輛處理自治條例」第4條第1項規定業經市議會第2屆第6次定期大會第47次會議修正通過，自行車違規停車或未依規定停車者，經責令移至適當處所；駕駛人不予移置或不在場時，得不經舉發逕予移置並保管。

高雄市交通大隊指出，針對捷運站、火車站、人行道及商圈地點，停管處已逐增自行車停車格，方便民眾，不過租賃oBike自營運以來，時常有民眾隨意違停遭檢舉影響市容，若經轄區分局勸導或認定違反交通法令，且駕駛人不在現場，經通報交通大隊，將指派轄區拖吊中（分）隊拖吊車前往會合，協助請求單位取締移置，現場地面會留下粉筆書寫拖吊相關資訊，並就近移置轄區拖吊場。

交大表示，民眾如果自行車被拖吊，可至所轄派出所依照拖吊日期、地點及照片查詢車輛，並攜帶身分證件或相關證明文件，親自到轄區交通局拖吊場，填寫領車單且繳交保管費及移置費領回自行車輛，若超過3個月未認領的車輛將依規定以廢棄物處理。

警方呼籲民眾千萬別因為貪圖一時的方便而違停，以免被警方取締拖吊移置，更傷了自己荷包。