年前提離職拿不到年終告贏公司 本人上PTT回文被推爆

郭男本人親自上PTT回文，並和大家說：「希望透過此官司，讓廣大的勞工知道自身的權益！」圖為示意圖。（路透）

2018-01-20 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕一名郭姓男子到科技公司就職，但他在年前提離職，公司不願給他年終獎金，他氣得提告，新北地院審理後，判公司應賠郭男11萬元，在PTT上引起討論，沒想到郭男本人親自上PTT回文，並和大家說：「希望透過此官司，讓廣大的勞工知道自身的權益！」

郭男指控，當初進公司時有簽合約，上面寫保障年薪14個月，內含2個月年終獎金，合約內也寫明年終獎金應屬固定工資，但郭男提離職後，公司卻說年終屬恩惠性給予，且郭男工作效率不佳，不願給他年終獎金。

新北地院審理後認為，合約上面寫明「保障」，也並未寫出年終獎金的發放標準，因為判決公司應賠償11萬元，終審確定，不得上訴。

新聞在PTT被討論後，郭男本人親自回文，並附上終審判決的網址，他透露，雖然自己爭取到自身權利，但簽同樣契約超過50個的前同事們，都沒得到他們應得的權利，希望前公司看到報導，能主動聯繫前員工，還回這些錢。

郭男指出，公司說他表現不好，都是推託之詞，在打訴訟時，有附上公司認為他表現好的證據。郭男最後強調：「希望透過此官司，讓廣大的勞工知道自身的權益！不然就連八卦版這麼多菁英匯聚的地方，仍有多數人認為自提離職時的相關福利就是看公司爽不爽給！」