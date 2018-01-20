週末天氣漸轉晴 下週鋒面報到、北部降5度

今天北台灣降雨機率高，但中午以後水氣減少。（資料照，記者黃耀徵攝）

2018-01-20 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今天受到東北季風及南方雲系北移影響，各地雲量仍多，北台灣降雨機率高，但中午以後水氣減少，各地降雨狀況將會緩解，各地天氣偏涼，感受舒適，高雄、屏東則有26度左右的高溫。

氣象局指出，今天上午北部、東半部及中南部山區降雨機率高，但下半天開始水氣逐漸減少，各地降雨將趨緩。明天開始東北季風減弱，天氣回穩、回溫，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部及北部地區仍有局部短暫雨。

溫度方面，清晨及夜晚各地低溫約17到19度，白天北台灣高溫約20度，感受較為涼爽，台中、台南與花東地區高溫約在22至24度，高屏仍有26、27度的高溫。

不過晴朗的好天氣不會持續太久，下週一又將會有一波鋒面通過，東北季風再度增強，北台灣氣溫會下降4至5度，天氣又轉涼，此天氣將會持續到本月29日。

受到東北風增強影響，今天台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至9級強陣風，海邊活動及海上作業請注意安全。

今天馬祖、金門受境外污染影響，高屏空品區擴散條件不良均為「紅色警示」；中部、雲嘉南空品區及澎湖為「橘色提醒」；北部、竹苗及宜蘭空品區為「普通」等級；花東空品區為「良好」等級。